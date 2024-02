Giovanni Capuano sui social ha analizzato la prestazione della Juventus nel match di questa sera contro il Verona. Le parole

Giovanni Capuano, tramite X, ha commentato la prestazione della Juventus nel match di questa sera contro il Verona.

La #Juventus non era da scudetto prima e non è la adesso. La crisi di risultati è però anche di gioco e motivazioni perché fare 2 punti contro Empoli-Udinese-Verona non è ragionevole nemmeno nel momento buio della stagione.#VeronaJuve — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 17, 2024

PAROLE – «La Juventus non era da scudetto prima e non è la adesso. La crisi di risultati è però anche di gioco e motivazioni perché fare 2 punti contro Empoli-Udinese-Verona non è ragionevole nemmeno nel momento buio della stagione».

