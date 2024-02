Montemurro: «In questi anni abbiamo visto quanto Pau sia stata importante per la squadra, in campo e anche fuori.». Le parole

È vigilia per la Juventus Women di Montemurro. Domani l’ultima di regular season contro il Napoli, ecco le parole del tecnico al sito ufficiale del club sul rinnovo di PPM:

RINNOVO PPM – «In questi anni abbiamo visto quanto Pau sia stata importante per la squadra, in campo e anche fuori. Sono molto felice che rimanga in bianconero. La conoscevo molto bene, già dai tempi dell’Arsenal, e quando sono arrivato alla Juventus ho spinto perchè arrivasse qui anche lei. Sapevo che sarebbe stata una giocatrice molto importante per noi, di alta qualità».

