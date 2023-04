Highlights e Gol Virtus Verona Juventus Next Gen: le immagini del match che ha visto i bianconeri uscire sconfitti per 4-1

La Juventus Next Gen ha perso così il treno per i playoff promozione, perdendo all’ultima giornata per 4-1 in casa della Virtus Verona.

Ai bianconeri non è bastata l’illusoria rete di Cudrig, poi rimontata dal rientro in gara degli avversari. La squadra di Brambilla ha chiuso il campionato al 13esimo posto.

The post Highlights e Gol Virtus Verona Juventus Next Gen: le immagini del match – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG