Milik Juve, le vicende extra-campo che vedono coinvolto il club bianconero fanno saltare il riscatto del polacco? Le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha già avuto diversi contatti con l’entourage di Arek Milik nelle ultime settimane per parlare del futuro del centravanti polacco in bianconero.

Il giocatore è in prestito dal Marsiglia e, su di lui, pende un diritto di riscatto da 7 milioni più altri 2 di bonus. Non è escluso che presto ci siano altri contatti con il suo entourage, che potrebbe essere stasera allo Stadium per un atto di vicinanza nei confronti del giocatore, ma nulla più. Le vicende extra-campo che vedono coinvolto il club bianconero, infatti, non consentono ad oggi di programmare con certezza la prossima stagione. E neanche di dare una risposta definitiva su Milik…

