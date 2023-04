Zuliani: «Vlahovic? C’è una cosa che non riesco a capire». Così il giornalista tifoso della Juventus

Claudio Zuliani sul suo canale YouTube ha parlato di Juve e in particolare di Dusan Vlahovic.

Le sue parole: «Se giochiamo con tre attaccanti si pretende che creiamo occasioni da gol. Vlahovic nel primo tempo con lo Sporting ha fatto zero duelli, ha perso 10 palle, non è riuscito a stoppare il pallone in maniera decente. Questo è incomprensibile. Possiamo criticare il sistema di gioco, le scelte dell’allenatore, il tipo di atteggiamento, però non possiamo capacitarci dei continui errori tecnici che questa squadra continua a compiere durante le partite. Nel primo tempo abbiamo avuto attimi di confusione quando arrivava il pallone a noi e potevamo uscire non con un fine palleggio, ma ad uscire con fluidità di manovra quando lo potevamo fare senza alcun tipo di problema. E’ vero che lo Sporting è stato offensivo, ma noi tantissime volte abbiamo buttato via le palle o non l’abbiamo tenute. Non riusciamo mai a far circolare il pallone senza commettere errori».

