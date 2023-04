Adani: «Vi spiego perché le altre tifoserie si alleano contro la Juventus». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Lele Adani ha parlato di Juventus alla BOBO TV.

Le sue parole: «La Juve calcisticamente ha perso stile, risultati, si vede che accetta, non impone e non riprende quella fame e quell’esigenza di ottenere la vittoria a tutti i costi… Nei ragazzi della Juve fatico a trovare qualcuno che non stimo tra gli storici, i nuovi arrivati, i giovani, la leggenda Di Maria. Fatico a trovare ragazzi che non sentono la causa. Il ragazzo che ha avuto l’anno più difficile è Paredes, è un ragazzo d’oro, mi dispiace per questo anno a livello umano e calcistico, poteva dar tanto alla Juve. Io vedo ragazzi sani, applicati, vedo che giocano con lo spirito – non voglio fare un esempio per mancare di rispetto – del Cosenza che deve lottare per salvarsi. A me sembra che dentro hanno l’anima del Cosenza, il problema è che sono campioni d’Europa, giocatori che giocano finali di coppa del mondo. Vedo che non riescono a ottenere risultati che meritano, a emozionare a livello calcistico, a soddisfare pretese società che è sempre stata rigorosa nel cercare risultati. Quest’anno sono stati risultati peggiore del ventennio. Anche i tifosi juventini, che sono molto orgogliosi e legati, preferiscono far finta di niente che rivendicare il loro status. La Juve questo lo fa pesare e per questo le altre tifoserie molte volte si allenano contro di lei. Io vedo che gli juventini non hanno più forza per rivendicarlo. Per me ogni domenica è una agonia calcistica».

