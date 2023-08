Highlights Juve Atalanta, le immagini del match che ha visto le due squadre pareggiare per 0-0 in quel di Cesena

Si chiude con uno 0-0 a Cesena il pre campionato della Juve di Allegri, che tra una settimana esordirà in campionato a Udine.

I bianconeri non trovano la via della rete, ma giocano comunque una buona partita contro l’Atalanta, come si può vedere dagli highlights nel video.

