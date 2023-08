Massimiliano Allegri ha parlato così dalla sala stampa dopo il pareggio per 0-0 contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha analizzato in sala stampa lo 0-0 con l’Atalanta. Le dichiarazioni riportate dal sito della Juventus.

LE PAROLE – «Un buon test, contro una squadra forte. Bene il primo tempo, con buone occasioni, ma dobbiamo sfruttarle al meglio; poi nella ripresa c’era un po’ di stanchezza ma continuiamo così, con serietà e tranquillità. Stiamo lavorando bene, con la disponibilità di tutti; questa sera, per esempio, ho visto Chiesa e Vlahovic molto ordinati, ma siamo solo all’inizio. Lavorare con una sola partita a settimana sarà un vantaggio? Lo vedremo, non siamo abituati, cominciamo pensando a una partita per volta; io sono contento della rosa che ho, di tutto il gruppo».

