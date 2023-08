Hjulmand Milan: torna di moda il suo nome! Cosa succede. Il centrocampista del Lecce è in pole, qualora uscisse Krunic

Con le voci di mercato su Rade Krunic, il Milan si muove ancora per il centrocampo. Anche se il bosniaco non partisse, i rossoneri vogliono ancora intervenire su questo reparto e tra i primi nomi in lista c’è Morten Hjulmand.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, contatti ci sono già stati in questi mesi e il giocatore viene valutato 20 milioni. Il Lecce chiede Pobega, che difficilmente verrà ceduto. Ad agosto, però, i prezzi cambiano e nuovi scenari potrebbero aprirsi.

