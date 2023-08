L’Inter è pronta a chiudere per un altro tassello in mezzo al campo ed è prevista per oggi la chiusura dell’affare con Samardzic

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri potrebbero arrivare all’accordo con l’Udinese sulle cifre di cui si è parlato nei giorni scorsi: 15 milioni più Fabbian (totale 25 milioni).

