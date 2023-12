Hojbjerg Juve, è lui il preferito di Allegri: ora Giuntoli deve vendere Iling-Junior. La situazione per il danese

E’ Hojbjerg il centrocampista che Allegri vorrebbe in rosa per sopperire alle assenze di Fagioli e Pogba e migliorare la qualità del reparto della Juve.

A riferirlo è Tuttosport, secondo cui il danese è il preferito dell’allenatore perché per lui ha le caratteristiche perfette per il suo centrocampo. Il problema, però, è legato al costo, vista la richiesta elevata del Tottenham. Per questo è necessario che Giuntoli venda Iling-Junior.

The post Hojbjerg Juve, è lui il preferito di Allegri: ora Giuntoli deve vendere Iling-Junior appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG