La situazione Hojlund in casa Atalanta è molto più tranquilla, indipendentemente da quale sarà il suo futuro

La telenovela Hojlund è ormai all’ordine del giorno in casa Atalanta. Non tanto per il comportamento del ragazzo (che sta tenendo un profilo da vero professionista), bensì legata ad interessamenti e voci che vedono il centravanti a Manchester.

Tanti annunci sull’addio senza fare i conti però su quella valigia piena di contanti che l’Atalanta aspetta: società aperta ad ogni singola trattativa, ma solo se si presenterà una squadra avente la disponibilità di spendere 70/80 milioni di euro.

Che il Manchester United abbia già raggiunto l’accordo col giocatore è un dato di fatto, ma è una prassi che accade normalmente sul mercato, con Hojlund che aspetta il susseguirsi degli eventi: se ci sarà il trasferimento accetterà ben volentieri, se dovesse rimanere a Bergamo non batterà i piedi, con la consapevolezza di giocare l’Europa da protagonista.

Certo, l’Atalanta con Rasmus perderà qualcosa, ma con Touré davanti e nella tasca quasi 100 milioni ci sarà la possibilità di compensare: una partenza è inevitabile, l’opportunità di rimpiazzarlo fa la differenza sull’operazione. L’Atalanta si tutelerà con o senza Hojlund, come ha sempre fatto per rimanere ad alti livelli: nonostante il numero 17 nerazzurro sia un attaccante che diventerà tra i più forti in Europa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG