L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha detto la sua su Holjund. L’attaccante potrebbe finire nel mirino dell’Inter

Intervenuto al termine dell’amichevole disputata oggi dall’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha avuto modo di parlare anche di Hojlund: il giovane attaccante potrebbe finire nel mirino dell’Inter.

LE PAROLE – «Anche se fissiamo una data, metti il 15 agosto, il mercato non è finito, se arriva un’offerta indecente dopo decide la società, il giocatore. Io come data metterei 31 luglio ma realisticamente non c’è possibilità di metterla, anche Højlund l’anno scorso è stato così, è tutto aleatorio».

