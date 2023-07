Il West Ham sta valutando la fattibilità di Maguire dal Manchester United: il difensore inglese potrebbe passare agli Hammers in prestito

Il Manchester United tra gli obiettivi in questa sessione di calciomercato ha anche quella di trovare una nuova destinazione per Maguire e sul difensore, come riportato da Sky Sport UK, ci sarebbe il West Ham.

Gli Hammers hanno aperto ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma sulla decisione finale pesa il lauto stipendio del centrale.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG