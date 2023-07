L’Italia Under 19 è campione d’Europa: contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini vincono grazie alla rete di Kayode

Si conclude con un trionfo l’europeo dell’Italia Under 19. Contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini ‘vendicano‘ la netta sconfitta contro il Portogallo e con un gol di Kayode nel primo tempo si aggiudica la vittoria.

Quarta vittoria per gli azzurrini in questa categoria, ma era un trofeo che mancava da molto tempo in bacheca: l’ultima vittoria risale al 2003. Anche in quella circostanza la finale, vinta 2-0 con i gol di Della Rocca e Pazzini, fu contro i portoghesi.

