Hojlund Juve: l’Atalanta spara grosso per lasciarlo partire. Ecco cosa filtra sul futuro dell’attaccante che piace ai bianconeri

Come riportato da Football Transfers, il Manchester United avrebbe trovato l’accordo con Rasmus Hojlund per il suo trasferimento in Premier League, anche se ora resta l’ostacolo più grande: convincere l’Atalanta a cederlo.

Per lasciarlo partire, infatti, i nerazzurri chiedono circa 70 milioni di euro. Una cifra monstre, che i Red Devils potrebbero appianare con l’inserimento di eventuali bonus legati a presenze e gol. Sul giocatore resta sullo sfondo l’interessamento della Juve.

