Hojlund Juve, offerta pronta se parte Vlahovic. Cifre e dettagli, gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante

È Rasmus Hojlund il nome in cima alla lista della Juve per il post Vlahovic. Come riportato da calciomercato.com, se il serbo dovesse essere ceduto Giuntoli andrà all’assalto del gioiello dell’Atalanta.

Il centravanti è valutato 50 milioni di euro, la strategia della Juve sarebbe quella di inserire contropartite tecniche per abbassare la cifra cash.

