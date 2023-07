Tancredi Palmeri: «Allegri? Nessuna conferma sull’offerta araba da 30 milioni l’anno». Le parole del giornalista

Tancredi Palmeri, a Sportitalia, ha parlato così del futuro di Allegri alla Juve e delle voci sull’Arabia Saudita.

TANCREDI PALMERI – «A proposito da offerte danarose dall’Arabia, e voci dubbiose, da Riyadh non trova riscontro la notizia dell’offerta da 30 milioni di euro all’anno per Allegri per andare là ad allenare. Vero? Falso? Sta di fatto che se sei sotto schiaffo con i tuoi tifosi, rimanere alla Juventus dopo aver rifiutato 30 milioni all’anno ti riscatta dal punto di vista dell’immagine…».

