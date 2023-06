Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Hojlund. Per l’attaccante dell’Atalanta c’è la forte concorrenza della Premier League

Come riferito da The Athletic infatti, il Manchester United ha avuto diversi contatti molto approfonditi con l’Atalanta per Hojlund, preferito di Erik ten Hag per il ruolo di centravanti della prossima stagione viste le difficoltà nell’arrivare a Harry Kane. Il direttore dello United, John Murtough, avrebbe strappato anche l’apertura da parte del club bergamasco a cedere il classe 2003 in estate, a fronte ovviamente di una congrua offerta. A favorire ulteriormente l’affare, poi, potrebbe essere la SEG, agenzia alla quale Hojlund si è legato in vista di un potenziale trasferimento nel breve-medio termine e che gestisce anche Ten Hag; il co-fondatore della SEG Kees Voss, inoltre, è un habitué di Old Trafford, a testimonianza dei buoni rapporti con il club di Manchester.

