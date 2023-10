Hojlund è l’unica nota positiva per il Manchester United dopo l’ennesima sconfitta: nuovo record per il danese

L’unica nota positiva di un Manchester United che ha iniziato male la stagione è sicuramente Rasmus Hojlund, comprato in estate in risposta ad Haaland. In Champions il danese sta ripagando le aspettative con tre reti in due gare e un nuovo record.

E’ infatti lui il più giovane ad aver messo a segno almeno due reti nella massima competizione europea proprio dai tempi del rivale norvegese. Lo riferisce OptaPaolo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG