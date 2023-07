Holm Juve, la sfida mercato è a 4: l’esterno ha già preso una decisione. Gli aggiornamenti sul giocatore dello Spezia

Il Sassuolo si è unito alla corsa per Holm a cui sono già iscritte, da tempo, la Juve, l’Atalanta e l’Inter.

Come riferito da Sky Sport l’esterno svedese ha già deciso di non restare in Serie B allo Spezia. Il Sassuolo fa sul serio e vuole portare avanti la situazione. La sensazione è chi farà per primo l’offerta giusta prenderà Holm.

