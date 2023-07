Teotino: «Non vedo bene Chiese seconda punta, la Juve può sacrificarlo». La sentenza del giornalista sul giocatore

Il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha detto la sua sull’impiego di Chiesa da seconda punta nella Juve come visto col Milan.

TEOTINO – «Chiesa da seconda punta è un po’ sacrificato. Non lo vedo bene, non è ruolo dove può far valere la sua gamba che è la dote migliore che non aveva messo a punto l’anno scorso reduce da infortunio al crociato e che quest’anno ritroverà. Chiesa è tra i migliori esterni al mondo perché salta uomo e fa gol con facilità, questo è il suo ruolo. Se Juve vuole giocare con un modulo in cui Chiesa non è esaltato e deve vendere, allora è meglio sacrificare lui».

