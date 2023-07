Holm Juve: l’esterno dello Spezia è l’alternativa a Castagne. Sono i due obiettivi per rinforzare la fascia

Nelle ultime ore è tornato a prendere quota il nome di Holm per la Juve come obiettivo di mercato per rinforzare la fascia dopo l’addio di Cuadrado.

In base a quanto riferito da Sky Sport l’esterno dello Spezia, in questo momento, sarebbe l’alternativa a Castagne del Leicester, giocatore che già da qualche settimana è nel mirino dei bianconeri. Nei prossimi giorni sono attese delle novità su questi fronti.

