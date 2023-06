Holm Juve, torna di moda l’esterno classe 2000 dello Spezia: può arrivare dopo Weah per rinforzare la fascia destra

La Juve non ha abbandonato la pista che porta al nome di Holm, esterno che si è messo in evidenza nell’ultima stagione con lo Spezia.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, dopo l’addio di Cuadrado e l’arrivo ormai definito di Weah i bianconeri vogliono un altro rinforzo per la fascia destra. Per questo stanno seguendo con attenzione il giocatore classe 2000.

