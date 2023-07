Le parole di Hristo Stoichkov sul passaggio di Messi all’Inter Miami: «Chi pensa che vada a fare una passeggiata, non lo conosce»

Hristo Stoichkov, ex leggenda del Barcellona, nazionale bulgara e uno dei primi a trasferirsi in MLS – al Chicago Fire – ha parlato a Mundo Deportivo del passaggio di Messi negli Stati Uniti. Di seguito le sue parole.

«Amo e rispetto molto Messi. Chi pensa che vada a fare una passeggiata, non lo conosce. Lui vuole vincere. Punta alla Coppa del Mondo 2026. Il primo obiettivo è la Copa América, che si giocherà a casa sua e si preparerà per questo. Quando Messi si propone di fare qualcosa, lotta per conquistarla. Vuole vincere la US Open Cup e raggiungere i playoff. Sono molto felice che Garber, Mas e David Beckham abbiano ingaggiato Leo e Sergio Busquets e si siano affidati a Martino, che risolleverà la squadra: si apre un’altra pagina per la MLS. È un campionato molto competitivo, non ha nulla da invidiare a nessuno»

