Le parole dell’agente di Isaias Delpupo: «C’è fiducia da parte dell’allenatore nelle sue qualità, ma in Serie A il minutaggio sarebbe troppo basso»

Edoardo Oggianu, agente di Isaias Delpupo, ha parlato a tuttocalciopuglia.com del suo assistito, giovane talento del Cagliari che ha molto mercato nelle categorie minori e dove i sardi potrebbero decidere di mandarlo per fare esperienza. Di seguito le sue parole.

«L’interessamento per Delpupo c’è: siamo contenti di perché una società come il Taranto vuole fortemente un nostro assistito e non può che far piacere. Lui sta svolgendo il ritiro col Cagliari e qualora tutto dovesse andare a buon fine, l’affare potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Mister Ranieri ha puntato subito sul ragazzo, appena tornato disponibile dopo una pulizia alla cartilagine del ginocchio, contro il Modena. C’è fiducia da parte dell’allenatore nelle sue qualità. In Serie A il minutaggio sarebbe troppo basso e Delpupo vuole andare a giocare per continuare a crescere. Lui è molto intelligente, sa inserirsi negli spazi: è una mezzala sinistra, che potrebbe dare grande sostegno in un 3-5-2. È sempre uno degli ultimi a mollare: credo abbia il giusto mix delle caratteristiche che possano tornare utili a mister Capuano. Non vi nego che ci sono altre società: stiamo ascoltando tutte le proposte e non chiudere le porte in faccia a nessuno. Taranto è una piazza comunque gradita al ragazzo, vediamo cosa succederà nelle prossime ore».

