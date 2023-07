Le prima parole da calciatore del Milan di Reijnders: «Onorato che un Club del genere si fosse interessato a me, non ci ho pensato due volte»

Tijjani Reijnders ha rilasciato a Milan TV le sue prime parole da calciatore del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

MILAN – «Sono molto felice e contento di essere qui. Sono anche molto orgoglioso di fare parte di questo grande Club. Quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, ero emozionato e felice. Ero contento che un Club del genere si fosse interessato a me e quindi la scelta per me è stata molto facile onestamente. Non ci ho dovuto pensare due volte”.

OLANDESI – «Quando mio padre era giovane guardava sempre van Basten e Gullit, mi raccontava sempre di quando giocavano al Milan e mi faceva vedere ogni video possibile. Hanno avuto un impatto notevole e incredibile in questa squadra. Sono molto orgoglioso di essere il prossimo olandese a giocare per questo Club»

IDOLI – «Settimana scorsa guardavo alcuni video in cui c’era Ronaldinho ed era il mio idolo quando ero più giovane»

SE HA PARLATO CON QUALCUNO – «Ho parlato molto con Teun (Koopmeiners, ndr), mi ha raccontato che in Italia si vive molto bene. Il campionato italiano è di ottimo livello ed è perfetto per migliorarti come giocatore. Certamente anche questo ha influito sulla mia decisione».

