Huijsen e Yildiz stregano Allegri: il piano della Juventus per i due talenti della Next Gen. Ecco che cosa aspettarsi

Nella giornata di domani, a tagliare i nastri di partenza della stagione della Juve 2023/24, ci saranno anche Dean Huijsen e Kenan Yildiz della Juventus Next Gen. I due giovani hanno ‘stregato’ Massimiliano Allegri, tanto da essere aggregati alla prima squadra per il ritiro estivo.

Come riferito da Giovanni Albanese su Gazzetta.it, oltre al pre campionato, i piani della Juve per i due baby talenti potrebbero prevedere altre parentesi in prima squadra nel corso della prossima stagione.

