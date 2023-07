Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha scritto questo editoriale su Massimiliano Allegri. Le parole sul tecnico della Juventus

Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha parlato così di Massimiliano Allegri.

PAROLE – «È all’ultimo jolly. Ha la fiducia Juve ma non può fallire. Tante, tantissime chiacchiere e un solo fatto: Massimiliano Allegri resta l’allenatore della Juventus. E forse non ha mai veramente rischiato di non esserlo più, nonostante qualche burrasca l’abbia attraversata fra le ultime settimane di campionato e quelle seguenti all’ultima giornata e anche se ci fosse andato vicino, l’organigramma che venerdì ha varato la nuova Juventus ha confermato la sua forza all’interno del club e la solidità della sua posizione. La fiducia di cui è circondato, infatti, non basterà a salvarlo se la Juventus non tornasse a vincere un trofeo e a lottare fino all’ultimo per il campionato (che nei piani del club è comunque un obiettivo). Allegri, con questa stagione, finisce i bonus: se fallisse sarebbe la fine del suo secondo mandato alla Juventus».

