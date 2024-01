Huijsen esaltato da Mangiante: «Un difensore con un grande futuro». Il giornalista non ha dubbi

L’inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante, ha commentato su Twitter la prestazione di Huijsen contro l’Atalanta. L’olandese si è appena trasferito dalla Juve in prestito secco alla Roma.

MANGIANTE – «Prestazione davvero super di Huijsen. Esordio a 18 anni, mezzo allenamento ieri con i nuovi compagni, partita in cui in 50′ non ha sbagliato in pallone, sfiorato il gol, giocato centro-destra e poi centro-sinistra. Un difensore con personalità e un grande futuro».

