Non si nasconde Dean Huijsen, che usa vere e proprie parole da veterano verso la nuova stagione con la Juventus

Tra i giovani in ritiro negli USA c’è anche Dean Huijsen, difensore della Juventus Next Gen promosso da Allegri in prima squadra per l’estate. E l’olandese non nasconde la sua voglia di tornare finalmente a giocare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Huijsen (@deanhuijsen)

IL MESSAGGIO – «Continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi» ha detto il ragazzo.

