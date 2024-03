Huijsen, difensore della Roma in prestito dalla Juve, ha raggiunto contro il Monza quota 10 presenze: ecco cosa succede

Dean Huijsen, giovane difensore bianconero in prestito alla Roma, sta conquistando i tifosi giallorossi di partita in partita. Questa sera ha raggiunto quota 10 presenze, traguardo che, come riportato da Goal.com interessa ai bianconeri:

IL MOTIVO– Huijsen ha raggiunto quota 10 presenze con la Roma. L’indennizzo da versare nelle casse della Juventus passa da 650 mila euro a 400k.

