Monza Roma 1-4, De Rossi vince ancora: ecco chi ha segnato e come cambia la classifica di Serie A dopo il match

La Roma vince ancora e non inciampa sul campo del Monza. Vittoria per 4-1 grazie ai gol di Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes. Di Andrea Carboni il gol della bandiera per il Monza. Ecco la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 69

Juventus 57

Milan 56*

Bologna 48

Roma 47*

Atalanta 46

Fiorentina 41

Lazio 40*

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 24*

Frosinone 23

Hellas 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 14*

*Una partita in più

The post Roma, altra vittoria: in gol due ex Juve: come cambia la classifica appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG