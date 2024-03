Il doppio ex Emanuele Belardi su Napoli Juve: «Una partita sentitissima». Le parole del dirigente ed ex calciatore sulla sfida di Serie A

A 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio è intervenuto Emanuele Belardi, ex di Napoli e Juventus. Ecco le parole:

PAROLE – «Una partita sentitissima. Gli azzurri vengono da un momento difficile, anche se, nelle ultime settimane, sembrano in ripresa. Contro il Sassuolo, infatti, i partenopei hanno vinto in maniera importante. La Juventus si è rimessa in carreggiata, vincendo contro il Frosinone. Bisognerà capire se il Napoli saprà dare continuità al recente successo».

The post Napoli Juve, il doppio ex: «La Juventus si è rimessa in carreggiata» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG