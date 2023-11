Huijsen recupera per Juve Inter: si è allenato in gruppo dopo i problemi alla schiena accusati nei giorni scorsi

Le condizioni di Huijsen verso Juve Inter non destano preoccupazione in casa bianconera dopo i problemi alla schiena accusati nei giorni scorsi che gli avevano impedito di rispondere alla convocazione dell’Olanda.

In base a quanto appreso da Juventusnews24, infatti, il difensore oranje oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Buona notizia per Allegri che ha ritrovato anche Alex Sandro dopo due mesi.

