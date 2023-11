Gravina: «Spalletti grande uomo e grande allenatore. Mancini? C’è una macchia…». Le parole del presidente della FIGC

Gravina, presidente della FIGC finito spesso nel mirino dei tifosi della Juve nei mesi scorsi, in video-collegamento con LA Piper Sport Forum ha fatto i complimenti a Spalletti dopo la qualificazione diretta dell’Italia ad Euro 2024.

GRAVINA – «Oggi la Nazionale ha un grande allenatore e un grande uomo, sono soddisfatto soprattutto per i nostri tifosi. Avevamo assunto un grande impegno, promesso loro che dovevamo raggiungere l’obiettivo di qualificarci all’europeo e l’abbiamo fatto senza passare dai tempi supplementari, i playoff, che sono un terno al lotto. Non farei un confronto con Mancini, al quale va sempre riconosciuto il lavoro che ha fatto per il calcio italiano, ricordiamo che ha ancora un record di imbattibilità e che ha vinto l’Europeo. Certo, c’è una macchia come la non qualificazione ai Mondiali».

