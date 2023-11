Chiesa leader dell’Italia: numeri impressionanti contro l’Ucraina. L’attaccante della Juve si è confermato dopo la Macedonia

Chiesa è stato il leader dell’Italia che a Leverkusen ha strappato il pass per Euro 2024 senza passare dai playoff. Sono impressionanti i numeri di Opta sula prestazione dell’attaccante della Juve contro l’Ucraina: 4 tiri totali, 11 duelli vinti, 8 tocchi in area avversaria, 6 dribbling riusciti, 4 falli subiti.

Non è arrivato il gol come contro la Macedonia, ma Chiesa si è confermato come giocatore di importanza assoluta per la Nazionale di Spalletti.

The post Chiesa leader dell’Italia: numeri impressionanti contro l’Ucraina appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG