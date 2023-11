Italia in quarta fascia al sorteggio per Euro 2024 dopo la vittoria della Croazia contro l’Armenia: ecco le nazionali qualificate

L’Italia è in quarta fascia per il sorteggio ad Euro 2024 che si terrà il prossimo 2 dicembre. Il verdetto è arrivato poco fa in seguito alla vittoria della Croazia contro l’Armenia. Gli azzurri di Spalletti ieri avevano strappato il pass per gli Europei dopo lo 0-0 con l‘Ucraina, chiudendo il girone C da secondi in classifica (14 punti) dietro l’Inghilterra.

Queste le fasce provvisorie del sorteggio, con le 24 squadre andranno poi a comporre i 6 gironi da quattro.

PRIMA FASCIA: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

SECONDA FASCIA: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania

TERZA FASCIA: Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia

QUARTA FASCIA: Italia, Svizzera, Serbia e le tre vincitrici dei playoff.

