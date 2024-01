Huijsen Roma, annuncio di Tiago Pinto sul giocatore olandese! La risposta del dirigente alle domande sull’affare

Tiago Pinto, a Mediaset, ha così risposto alle domande sul possibile acquisto di Dean Huijsen, difensore di proprietà della Juventus.

LE PAROLE – «Ho sempre detto di voler prendere un difensore centrale, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Lavoro per fare il meglio a Roma nelle condizioni in cui sono».

The post Huijsen Roma, annuncio di Tiago Pinto! La risposta all’affare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG