Huijsen Yildiz, fuori domani ‘The Best is Yet to Come’: primo SPOILER con la frase di Allegri sui due talenti della Juve – VIDEO

Annunciata l’uscita di ‘The Best is Yet to Come’, una produzione di Juventus Creator Lab basata sulla crescita in bianconero di Kenan Yildiz e Dean Huijsen.

“The Best is Yet to Come” – la crescita di Dean Huijsen e Kenan Yildiz in bianconero Produzione originale dello Juventus Creator Lab in uscita domani! pic.twitter.com/VirPCMK2rj — JuventusFC (@juventusfc) December 18, 2023

Ecco il primo spoiler, con una frase simbolo di Massimiliano Allegri: «Le qualità che deve avere un giocatore per stare in prima squadra alla Juventus sono tecniche e morali».

