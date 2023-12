Massimo Orlando ha rilasciato un’intervista, tornando a parlare così di Dusan Vlahovic della Juventus. Le sue parole

Intervistato da TMW Radio, Massimo Orlando non le ha di certo mandate a dire al bianconero Dusan Vlahovic. Queste le sue parole.

FUGA INTER – «Credo di sì. E’ una squadra completa in tutti i reparti, dietro la Juventus deve vincerle tutte e non ha la squadra per farlo. Fa fatica a stare dietro a un’Inter che vince sempre. Segna poco la Juve e poi Vlahovic sta diventando un problema. Il gioco che può favorirlo non è quello della Juve attuale, ma deve svegliarsi anche lui. Giochi nella Juve, sei stato pagato una bella cifra, devi essere più reattivo. Sbaglia tanto tecnicamente».

