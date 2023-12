Giudice Sportivo Serie C: due giornate di squalifica per Guerra! La decisione UFFICIALE sull’attaccante della Juventus Next Gen

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Pro ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo i match della 18esima giornata di campionato. Una riguarda da vicino la Juventus Next Gen, sconfitta 2-1 dalla Fermana.

Simone Guerra è stato squalificato per due giornate «per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, tentava di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo nella parte laterale del volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente l’avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario verso la quale era diretto il colpo e la perpetrazione della condotta a gioco fermo».

The post Giudice Sportivo Serie C: due giornate di squalifica per Guerra! La decisione UFFICIALE appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG