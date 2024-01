L’anno 2023 è stato un susseguirsi di momenti sorprendenti e deludenti, con alcuni giocatori che hanno saputo brillare mentre altri hanno miseramente fallito le aspettative.

Eroi:

Francesco Acerbi

Francesco Acerbi ha indubbiamente incantato gli appassionati di calcio durante il 2023. Non importa se il tempo fosse piovoso o soleggiato, in estate o in inverno, Acerbi ha dimostrato una costante straordinaria nella difesa dell’Inter. Nonostante la sua età avanzata, ha continuato a mantenere un ritmo di gioco di altissimo livello, emergendo come uno dei migliori difensori al mondo. Il suo impegno e la sua resistenza hanno portato a un minutaggio in campo tra i più elevati nella Serie A. Simone Inzaghi ha dimostrato saggezza nel contare costantemente su di lui, poiché l’Inter ha sempre potuto fare affidamento su di lui. Acerbi è stato senza dubbio un pilastro incontestabile per la sua squadra, chissà dove sono i tifosi che non lo volevano…

Lautaro Martinez

Il prolifico attaccante argentino, Lautaro Martinez, ha regnato sovrano nel 2023. Ha impressionato con una serie di gol, assist e un carisma indiscutibile sul campo. La fascia di capitano al braccio ha simboleggiato la sua leadership indiscussa all’Inter. Martinez ha dimostrato di essere un leader naturale, abbinando incredibili abilità tecniche alla sua capacità di ispirare i compagni di squadra. La sua stagione è stata punteggiata da numerosi successi, tra cui gol nelle semifinali di Champions League, la Supercoppa e la finale di Coppa Italia, solo per citarne alcuni. Lautaro Martinez è, senza dubbio, uno dei migliori attaccanti al mondo ed è stato il pilastro della squadra.

Deludenti ed irriconoscenti !

Milan Skriniar

La carriera di Milan Skriniar ha subito un triste declino nel 2023. Da capitano e icona dell’Inter, ha scelto di non rinnovare il suo contratto con la squadra e ha preferito un trasferimento al Paris Saint-Germain per motivi finanziari e di prestigio. La sua ultima partita con l’Inter risale a gennaio 2023, quando è stato espulso durante una partita contro l’Empoli a San Siro. Successivamente, ha visto il campo solo sporadicamente ed è stato rapidamente dimenticato. Sebbene sia comprensibile che un professionista cerchi nuove sfide, ci si sarebbe aspettati una diversa risposta da un giocatore che aveva lasciato un segno indelebile con l’Inter.

Romelu Lukaku

Il trasferimento estivo di Romelu Lukaku ha lasciato un amaro sapore in bocca ai tifosi dell’Inter. Nonostante alcune prestazioni degne di nota dopo un infortunio a metà stagione, Lukaku ha spesso deluso tecnicamente durante le partite. La sua performance nella finale di Istanbul è stata particolarmente deludente, in cui invece di essere il trascinatore, ha contribuito involontariamente alla sconfitta contro il Manchester City. Il tradimento estivo ha sicuramente eroso il suo rapporto con i tifosi nerazzurri e l’intera stagione 2023 è stata molto al di sotto delle aspettative.

L’articolo I 2 eroi e i 2 deludenti del 2023: una stagione di sorprese e fallimenti proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG