Alcuni numeri, statistiche e curiosità che ci lascia la scorsa giornata di Serie A, l’ultima del 2023

L’ultima giornata del 2023 ha definito alcuni numeri interessanti.

1) 10. Sono le volte che il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle partite di campionato durante il 2023

2) 6. Sono i gol di Pulisic in campionato con quello che ha permesso di superare il Sassuolo, ai quali vanno aggiunti 4 assist. Nelle ultime 11 presenze in A, l’americano ha preso parte ad almeno una rete.

3) 12. Sono gli 1-0 registrati dalla Juventus nel corso del 2023, 4 volte di più rispetto a qualsiasi altra squadra nello stesso periodo.

4) 11. Nelle ultime 13 gare giocate in casa contro la Roma dal 2012 in avanti, è il numero delle vittorie bianconere. E una sconfitta, epoca Sarri, è stata assolutamente indolore perché arrivata a scudetto già conquistato.

5) 10. Sono i punti di differenza della Fiorentina rispetto allo scorso anno arrivati a questo punto del torneo. E che consentono alla Viola di occupare il quarto posto e di sognare la grande Europa.

6) 19. Il paragone con il Napoli di Spalletti era difficile già di suo, ma il saldo negativo maturato da Garcia prima e Mazzarri poi fa sì che a oggi i campioni d’Italia siano fuori persino da una qualificazione alle coppe europee del prossimo anno.

7) 3. Sono i gol di differenza tra Lautaro di oggi e Osimhen dell’anno scorso. Con una differenza ulteriore per il capocannoniere di oggi rispetto allo scorso anno. Il gap con il concorrente è decisamente più ampio: +6 su Berardi, a fronte di un +3 sullo stesso argentino. Di conseguenza: corona del re dei goleador già acquisita per il Toro?

8) 1.14. É l’Expected Goal maturato da Arnautovic in Genoa-Inter. Significa che la rete siglata è stata assolutamente meritata, era nei fatti. A riprova c’è il confronto con il compagno di reparto Thuran, fermo a un ben povero 0.16

9) 561. Il dato è il numero dei passaggi del Bologna effettuati a Udine, praticamente il triplo degli avversari, che però hanno stravinto 3-0.

10) 5. Sono le conclusioni effettuate da Castellanos in Lazio-Frosinone. Per l’argentino, che interessa anche al C.T. Scaloni, è arrivato il momento per esplodere compiutamente.

