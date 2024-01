Un potenziale che in Italia deve emergere ma non abbiamo 2 squadre.

L’Inter sta attraversando un periodo di sfide e difficoltà che ha fatto nascere dubbi e discussioni tra i tifosi. Tutto è iniziato con l’uscita dalla Coppa Italia, e da allora la squadra ha manifestato segni evidenti di stanchezza. Questi segnali sono stati chiaramente visibili durante le partite contro il Lecce e il Genoa.

La domanda che sorge spontanea è: da cosa dipendono questi problemi?

La risposta potrebbe sembrare semplice, ma la realtà è un po’ più complessa. Alcuni, spesso considerati nemici, affermano con convinzione che l’Inter ha due squadre distinte. Questa affermazione, però, è falsa, e vorremmo sfatare questo mito. L’Inter ha un nucleo di 14 giocatori straordinari che costituiscono il cuore della squadra, mentre gli altri sono considerati solo comparse utili al progetto.

È indubbio che giocatori come Bissek abbiano dimostrato il loro valore, ma va anche ricordato che sono giovani e occasionalmente possono perdere brillantezza come una candela che si spegne lentamente. Tuttavia, le vere lacune sembrano emergere nel centrocampo, dove, escludendo Barella, Mikitarian, il Chala e forse Frattesi, c’è una mancanza evidente di qualità e profondità. In altre parole, i motori a centrocampo stanno iniziando a raffreddarsi.

Lo stesso vale per l’attacco, dove, una volta esclusi Lautaro e Thuram, la squadra sembra perdere mordente e creatività. Anche se Arnautovic ha dimostrato di poter fare una buona partita, la sua età ha iniziato a farsi sentire, e l’allenatore ha dovuto sostituirlo. La prestazione di Thuram, in assenza di Lautaro, sembra lontana da quella che ci si aspetterebbe da un giocatore di alto livello. Di Sanchez sebbene apprezziamo la volontà non possiamo sostenere che ci stia aiutando in concreto.

Questi segnali di stanchezza e la dipendenza da un piccolo nucleo di giocatori chiave fanno emergere un interrogativo legittimo: l’Inter ha davvero due squadre o è ora di considerare un piano di rotazione più efficace per garantire una maggiore freschezza in campo?

È importante sottolineare che il calcio è uno sport di squadra, e una squadra vincente ha bisogno di una rosa equilibrata, in grado di far fronte alle sfide e alle rotazioni. Quindi, piuttosto che concentrarci su una presunta dualità tra “due rose”, dovremmo considerare come migliorare la profondità della rosa e gestire la fatica dei giocatori in modo più efficace.

L’Inter ha dimostrato in passato di essere una squadra di grande valore, e con la giusta strategia e gestione delle risorse, può tornare a competere ai massimi livelli. Sarà interessante vedere come l’allenatore e la dirigenza affronteranno queste sfide e come la squadra si svilupperà nel futuro prossimo. Ciò che è certo è che, indipendentemente dalla percezione attuale, l’Inter ha il potenziale per raggiungere grandi traguardi.

L’articolo L’Inter: siamo sicuri di avere 2 rose? proviene da Notizie Inter.

