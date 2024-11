I nerazzurri hanno vinto a Verona anche senza il regista turco: alcune analisi contribuiscono a far capire la sua importanza per la squadra. Nell’attuale panorama calcistico, la presenza in campo di giocatori capaci di influenzare significativamente il ritmo e la qualità del gioco di una squadra è cruciale. Uno di questi atleti, il cui apporto si rivela sempre più determinante, è Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter guidata da Simone Inzaghi. L’importanza L’arrivo di Calhanoglu all’Inter ha rappresentato un punto di svolta sia per lui che la sua squadra anche se inizialmente veniva schierato mezzala e non davanti alla difesa. Il turco è essenziale in entrambe le fasi, una cosa non banale se si pensa che si parla di un ex trequartista. Statistiche sorprendenti Non è un caso che le prestazioni di Calhanoglu trovino conferma anche attraverso l’analisi statistica. Le metriche raccolte da DataMB evidenziano come il turco eccella in vari aspetti […]

