I toscani hanno vinto anche oggi contro il Como e hanno perciò raggiunto le due nerazzurre in vetta alla classifica in attesa del Napoli. Nel vivace e imprevedibile mondo del calcio italiano, la Fiorentina sta gradualmente emergendo come una forza da non sottovalutare. Dopo aver conquistato la settima vittoria consecutiva, i Viola si sono fatti strada fino ai vertici della classifica di Serie A, posizionandosi al fianco di colossi come Atalanta e Inter, con un totale di 28 punti all’attivo. Settimana impegnativa Prima di rivolgere tutta l’attenzione alla sfida con l’Inter, c’è però un’altra partita che occupa i pensieri del tecnico viola Raffaele Palladino e della sua squadra. Il prossimo impegno europeo contro il Pafos rappresenta una tappa importante per la Fiorentina, che mira a dimostrare la propria competitività anche oltre i confini nazionali. Il rientro Uno degli argomenti caldi nella preparazione alla prossima sfida di Serie A riguarda le […]

