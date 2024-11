L’ex attaccante della Primavera nerazzurra sta segnando con una continuità notevole. Nel panorama del calcio internazionale, emergono talvolta talenti giovani che si fanno strada verso la ribalta con prestazioni sorprendenti e record che parlano da soli. Tra questi, Francesco Pio Esposito, un giovane attaccante di scuola Inter, sta rapidamente attirando l’attenzione grazie alle sue eccezionali prestazioni sia in club con lo Spezia sia con la maglia della Nazionale Italiana U21. Una stella in ascesa Francesco Pio Esposito ha dimostrato un talento e una maturità calcistica che vanno ben oltre la sua giovanissima età. Nelle ultime due stagioni, i suoi gol hanno iniziato a pesare significativamente, portandolo ad essere tra i primi in una classifica molto particolare. I record Come sottolinea il Secolo XIX, solo tre giocatori in tutta Europa, nati dal 2005 in poi, hanno segnato di più nel combinato delle maggiori competizioni e delle rispettive seconde divisioni. Il rendimento […]

