I nerazzurri si sbarazzano dell’Hellas Verona ed iniziano a preparare la gara di dopodomani contro i tedeschi. Nel panorama calcistico europeo, sono giorni difficili per il Lipsia, squadra tedesca che conta tra le sue fila giocatori di tale calibro da essere considerati una minaccia da qualsiasi avversario. Ieri la sfida era contro il Hoffenheim, una squadra che, nonostante la posizione non invidiabile in classifica, ha saputo dare filo da torcere ai suoi rivali di giornata. Gli occhi sono puntati su questa partita non solo per il risultato a sorpresa ma anche perché il Lipsia è il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Un match al cardiopalma La partita tra Lipsia e Hoffenheim è stata pazzesca, come sottolinea FcInter1908.it. La squadra di Rose, che ha aperto le marcature al 15′ con Orban, ha visto il suo vantaggio sfumare quasi immediatamente, con il pareggio di Hlozek solo due minuti più tardi. La […]

