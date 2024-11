L’attaccante canadese che si appresta a diventare uno svincolato di lusso interessa anche all’Inter. Nel panorama calcistico contemporaneo, le strategie di mercato dei grandi club si dimostrano sempre più articolate e ponderate, tenendo conto di molteplici fattori quali il bilancio economico, le esigenze tecniche della squadra e le opportunità offerte dal mercato dei trasferimenti. Un esempio di questa complessa dinamica si può osservare nella circostanziata valutazione del Barcellona relativa al possibile acquisto dell’attaccante Jonathan David: Il quotidiano spagnolo Sport fa luce sulla situazione. Svincolato non vuol dire economico Il Barcellona si trova di fronte a una decisione molto importante riguardante l’eventuale ingaggio dell’attaccante Jonathan David. Il costo totale dell’operazione, stimato intorno agli 80 milioni di euro comprensivi di stipendio per quattro anni, bonus alla firma e commissioni, rappresenta una cifra significativa ma gestibile per il club catalano. Tuttavia, la limitata capacità di manovra economica dell’attuale momento rappresenta un ostacolo non […]

